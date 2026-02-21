OM : les mots forts d’Habib Beye après la défaite contre Brest

Fraîchement nommé sur le banc de l’OM, Habib Beye a manqué ses débuts vendredi soir avec une défaite à Brest (2-0), en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Dominés dans l’intensité et punis par un doublé de Ludovic Ajorque, les Marseillais ont affiché des lacunes dans les duels et un manque d’impact, notamment en première période. Malgré quelques ajustements tactiques après la pause, Marseille n’a jamais réellement inversé la tendance et s’enfonce dans une dynamique négative avant un déplacement très attendu à Lyon.

En conférence de presse, le nouvel entraîneur phocéen a dressé un constat lucide : « il y a une petite perte de confiance », reconnaissant que la spirale actuelle « atteint les joueurs ». Sans cibler sa défense, il a pointé « un manque d’agressivité dans notre surface » et insisté sur la nécessité d’une réponse collective. Beye veut désormais profiter du stage à Marbella pour remobiliser son groupe : « il va falloir travailler, monter aussi en densité athlétique. » Avant le choc face à l’OL, le technicien se veut mobilisateur : « on trouvera les ressources pour faire en sorte d’aborder ce très gros match contre l’OL. Ça doit être une motivation supplémentaire. On doit tous comprendre la situation que nous vivons. »