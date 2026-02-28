Ligue 1
OL : le groupe remanié pour le déplacement à Marseille
Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a rendez-vous au Vélodrome pour un Olympico de choc contre l’Olympique de Marseille (21h). Les deux Olympiques ont l’occasion de bousculer la course à la troisième place en cas de succès, toujours détenue par l’OL, avec cinq unités d’avance.
Pour ce déplacement en terre phocéenne, les Lyonnais vont devoir composer avec une attaque très remaniée, puisque Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ernest Nuamah et Malick Fofana sont tous forfaits. Le jeune Rémi Himbert a été convoqué, à l’instar de Rachid Ghezzal. En revanche, le reste de l’équipe est au complet pour ce choc, sauf pour Ruben Kluivert.
