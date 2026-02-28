Menu Rechercher
OL : le groupe remanié pour le déplacement à Marseille

Par Samuel Zemour
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
Marseille Lyon
Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a rendez-vous au Vélodrome pour un Olympico de choc contre l’Olympique de Marseille (21h). Les deux Olympiques ont l’occasion de bousculer la course à la troisième place en cas de succès, toujours détenue par l’OL, avec cinq unités d’avance.

Olympique Lyonnais
Pour ce déplacement en terre phocéenne, les Lyonnais vont devoir composer avec une attaque très remaniée, puisque Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ernest Nuamah et Malick Fofana sont tous forfaits. Le jeune Rémi Himbert a été convoqué, à l’instar de Rachid Ghezzal. En revanche, le reste de l’équipe est au complet pour ce choc, sauf pour Ruben Kluivert.

