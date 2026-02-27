Menu Rechercher
Strasbourg : le superbe piqué de Panichelli contre Lens

Par Samuel Zemour
Joaquín Panichelli et Valentín Barco avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 1-1 Lens

La 24e journée de Ligue 1 s’ouvrait sur un véritable choc pour le haut du tableau entre le Racing Club de Strasbourg et celui de Lens, dans un stade de la Meinau en fusion. Deux équipes désireuses de l’emporter, mais c’est bien les Alsaciens qui ont frappé fort d’entrée, après leur récente victoire contre l’OL, lors de la dernière journée.

PANIGOAAAL 💥🇦🇷

Joaquin Panichelli délivre La Meinau en inscrivant son 14e but de la saison ⚽️

Après un mauvais renvoi de Ganiou vers son gardien, Joaquin Panichelli pouvait engager un sprint pour récupérer le ballon. L’Argentin profitait bien de cette mauvaise erreur de la défense artésienne pour piquer son ballon et surprendre Robin Risser pour l’ouverture du score. Le plus dur est fait pour le RCSA, mais il faudra tenir.

