Le Barça annonce une blessure de Frenkie de Jong
@Maxppp
Les blessures s’enchaînent au sein des clubs européens. Alors que le Paris Saint-Germain doit composer avec celles d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le FC Barcelone vient d’annoncer que son milieu de terrain Frenkie de Jong allait lui aussi passer par la case infirmerie. Le Batave souffre d’une blessure musculaire.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 15:45
El jugador 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad.Voir sur X
«Le joueur Frenkie de Jong a subi une légère blessure au muscle obturateur externe de la jambe droite. Son évolution déterminera sa disponibilité», indique le communiqué du club blaugrana.
