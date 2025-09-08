Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Le Barça annonce une blessure de Frenkie de Jong

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Frenkie de Jong @Maxppp

Les blessures s’enchaînent au sein des clubs européens. Alors que le Paris Saint-Germain doit composer avec celles d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le FC Barcelone vient d’annoncer que son milieu de terrain Frenkie de Jong allait lui aussi passer par la case infirmerie. Le Batave souffre d’une blessure musculaire.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
El jugador 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad.
Voir sur X

«Le joueur Frenkie de Jong a subi une légère blessure au muscle obturateur externe de la jambe droite. Son évolution déterminera sa disponibilité», indique le communiqué du club blaugrana.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Frenkie de Jong

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Frenkie de Jong Frenkie de Jong
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier