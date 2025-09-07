La FIFA en pleine polémique à cause de la chanson «Waka Waka» de Shakira

La FIFA est sous pression pour clarifier comment les millions de livres sterling de royalties provenant de la chanson officielle de la Coupe du monde 2010, « Waka Waka (This Time For Africa) », de Shakira, ont été dépensés. Selon le Times, le montant total est estimé à au moins 7 millions de livres sterling, mais le sort de ces fonds reste incertain. Sony Music, qui détenait les droits de distribution de la chanson, a déclaré avoir reversé l’intégralité des livres sterling à la FIFA, qui était chargée de reverser les bénéfices à des associations caritatives sélectionnées par les artistes impliqués dans le projet. Cependant, le groupe sud-africain Freshlyground, qui a collaboré à l’enregistrement et s’est produit avec Shakira pendant la Coupe du monde, affirme n’avoir pas pu obtenir d’informations précises sur l’utilisation des fonds, notamment ceux gérés par la FIFA au cours de la dernière décennie.

Un porte-parole de Sony a expliqué : « Depuis 15 ans, Sony Music verse et continue de verser des royalties sur la version officielle de Waka Waka à la FIFA, qui supervise la distribution aux associations caritatives sélectionnées par les artistes de la chanson». Une partie de l’argent a en réalité été utilisée pour construire des infrastructures de football dans 15 pays, mais la fondation créée par la FIFA pour distribuer les fonds semble avoir été fermée en 2014. L’instance dirigeante du football mondial, pour sa part, a déclaré qu’elle continuerait à soutenir 20 centres construits dans le cadre du projet d’héritage de la Coupe du monde en Afrique du Sud. Dans un communiqué officiel, la FIFA a déclaré : « Notre investissement global dans la construction des centres et le soutien aux organisations impliquées était considérablement plus élevé que les redevances perçues sur la bande originale officielle d’Afrique du Sud 2010. »