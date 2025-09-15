La RFEF remet en question la version du Barça sur Lamine Yamal

La Fédération espagnole de football (RFEF) aurait été surprise par les accusations du FC Barcelone, qui rejette la responsabilité de la blessure de Lamine Yamal sur l’instance. Selon des sources internes citées par Mundo Deportivo, le prodige espagnol de 18 ans ne présentait aucune gêne à son arrivée ni à son départ du rassemblement avec la Roja, et le club blaugrana n’avait signalé aucun problème en amont. Tout au long de la semaine, Yamal aurait été en contact régulier avec le staff médical, sans jamais évoquer une blessure ou une éventuelle indisponibilité.

L’un des kinés de la sélection espagnole, issu du staff du Barça, aurait également suivi de près l’état du joueur, la seule alerte évoquée étant une légère gêne dorsale sans gravité. De son côté, le club catalan et l’entraîneur Hansi Flick ont critiqué la gestion du numéro 10 blaugrana par Luis de la Fuente, qu’ils accusent de lui avoir fait disputer trop de minutes lors des confrontations à sens unique contre la Bulgarie et la Turquie. Le joueur souffre d’une gêne au pubis.