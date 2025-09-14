OL : le rouge lunaire de Tyler Morton contre Rennes

Tyler Morton a été expulsé pour avoir empêché un contre de Mohamed Kader Meïté, laissant l’Olympique Lyonnais à dix. Une faute bête et un carton rouge sévère, qui met les coéquipiers de l’Anglais dans une situation délicate. (75e)

La suite après cette publicité

L’OL n’a pas tenu longtemps. Cinq minutes plus tard, Anthony Rouault a profité de la supériorité numérique rennaise pour égaliser à 1-1. Les Lyonnais vont devoir redoubler d’efforts pour reprendre l’avantage. (80e)