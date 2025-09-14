Ligue 1
OL : le rouge lunaire de Tyler Morton contre Rennes
1 min.
@Maxppp
Tyler Morton a été expulsé pour avoir empêché un contre de Mohamed Kader Meïté, laissant l’Olympique Lyonnais à dix. Une faute bête et un carton rouge sévère, qui met les coéquipiers de l’Anglais dans une situation délicate. (75e)
L1+ @ligue1plus – 22:24
🟥 Un tacle à l'anglaise de Tyler Morton, sanctionné d'un carton rouge direct !Voir sur X
Sévère ou mérité, selon vous ?
#SRFCOL
L’OL n’a pas tenu longtemps. Cinq minutes plus tard, Anthony Rouault a profité de la supériorité numérique rennaise pour égaliser à 1-1. Les Lyonnais vont devoir redoubler d’efforts pour reprendre l’avantage. (80e)
