Ligue 1

Le PSG passe à l’action pour Bradley Barcola

Bradley Barcola @Maxppp

Attaqué par le Bayern Munich cet été, mais aussi par Liverpool, Bradley Barcola (23 ans) garde une cote importante sur le marché et, même s’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec le Paris Saint-Germain, son club ne veut prendre aucun risque. Depuis plusieurs mois, l’idée de prolonger l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais avait été émise par Luis Enrique.

Et d’après les informations du Parisien, le PSG va rapidement passer à l’action pour négocier la prolongation de son attaquant. C’est d’ailleurs Luis Campos, le conseiller sportif, qui va mener les pourparlers pour négocier le nouveau contrat. La proposition concernerait deux ans de plus, soit jusqu’au 30 juin 2030, lui qui s’était engagé pour cinq saisons à l’été 2023.

