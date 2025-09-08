Menu Rechercher
Christophe Dugarry fracasse le PSG pour les cas Dembélé et Doué

Les tensions autour de la FFF et du Paris Saint-Germain continuent d’alimenter les débats. Après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé pendant le match contre l’Ukraine, la tension est montée entre les deux institutions. Le PSG réclame un nouveau protocole avec plus de transparence, alors que Didier Deschamps s’est défendu en expliquant être dans son droit. La position du club parisien a d’ailleurs été pointée du doigt par Christophe Dugarry, au micro de RMC.

«Ils veulent tout maîtriser ! Ils ont déjà le nez dans la LFP et ils veulent maintenant avoir le nez dans la Fédé. Je suis à 100% derrière la FFF et Didier Deschamps. Quand on voit Nasser Al-Khelaïfi vanter la Coupe du monde des Clubs avec Infantino… l’alerte d’une charge musculaire importante a dû être plusieurs fois dans la saison et Luis Enrique ne s’est pas privé de le faire jouer (…) je comprends la déception du PSG, mais l’équipe nationale est au-dessus de tout. La manipulation du club est scandaleuse, cela n’est pas respectueux. Ils sont les seuls responsables de la surcharge de travail d’Ousmane Dembélé, ils sont à côté de la plaque».

