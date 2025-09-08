Thibaut Courtois achète une boîte de nuit
Auteur d’un bon début de saison avec le Real Madrid, Thibaut Courtois (33 ans) reste sur une belle trêve internationale avec la Belgique avec qui il a battu le Liechtenstein (6-0) et le Kazakhstan (6-0). Outre le côté sportif, l’ancien de Chelsea reste aussi un homme d’affaires et s’est lancé dans un projet nocturne à en croire Het Belang van Limburg.
Ainsi, la célèbre boîte de nuit Versuz située à Hasselt dans le nord de la Belgique va rouvrir ses portes après avoir fermé en mai dernier. Investisseur dans ce projet, Thibaut Courtois va donc amener un nouveau souffle grâce à ses moyens financiers et veut transformer la salle avec des technologies dernier cri en matière de son, lumière et confort. L’objectif est d’accueillir jusqu’à 4000 spectateurs.
