Liga

Thibaut Courtois achète une boîte de nuit

Par Aurélien Macedo
1 min.
coirtpis @Maxppp

Auteur d’un bon début de saison avec le Real Madrid, Thibaut Courtois (33 ans) reste sur une belle trêve internationale avec la Belgique avec qui il a battu le Liechtenstein (6-0) et le Kazakhstan (6-0). Outre le côté sportif, l’ancien de Chelsea reste aussi un homme d’affaires et s’est lancé dans un projet nocturne à en croire Het Belang van Limburg.

Ainsi, la célèbre boîte de nuit Versuz située à Hasselt dans le nord de la Belgique va rouvrir ses portes après avoir fermé en mai dernier. Investisseur dans ce projet, Thibaut Courtois va donc amener un nouveau souffle grâce à ses moyens financiers et veut transformer la salle avec des technologies dernier cri en matière de son, lumière et confort. L’objectif est d’accueillir jusqu’à 4000 spectateurs.

Pub. le - MAJ le
