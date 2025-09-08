Brésil : Carlo Ancelotti est en train de rendre fou le FC Barcelone !

Déjà qualifié depuis le mois de juin et large vainqueur (3-0) du Chili jeudi dernier au stade Maracana de Rio de Janeiro, le Brésil s’apprête désormais à défier la Bolivie pour le dernier match des éliminatoires sud-américains à la Coupe du monde 2026. Sans pression, Carlo Ancelotti pourrait ainsi profiter de cette affiche, sans aucun enjeu réel, pour poursuivre son expérimentation tactique. Oui, mais voilà, à quelques heures de ce match, l’ancien coach du Real Madrid se retrouve au coeur des débats… et plus particulièrement du côté de Barcelone. La raison ? La gestion de certains cadres et notamment celle de Raphinha.

Alors que les joueurs du Real Madrid – Vinícius Jr, Rodrygo et Éder Militão – sont restés à Madrid pour se reposer, Raphinha, seul Barcelonais convoqué, pourrait lui être une nouvelle fois titularisé par le Mister, et ce malgré les conditions extrêmes attendues du côté d’El Alto en Bolivie (la rencontre se jouera à plus de 4 000 mètres d’altitude). Un choix soulevant dès lors une vive polémique en Espagne. Déjà titularisé il y a quatre jours dans une position de numéro 10, Raphinha - finalement remplacé par Richarlison à dix minutes du terme - pourrait donc enchaîner une deuxième rencontre de suite. Un traitement qui ne manque pas de rendre folle la presse catalane, qui plus est au regard de l’enjeu 'inexistant’ de ce match.

Le Barça enrage !

Comme indiqué par Sport ce lundi, ce traitement différencié alimente la frustration croissante du Barça, d’autant plus que l’ailier brésilien est attendu comme titulaire lors des prochaines échéances importantes des Culers. De quoi raviver la guerre froide entre le Barça et la fédération brésilienne, mais aussi avec le sélectionneur italien, désormais accusé de favoriser indirectement les intérêts de son club de cœur, le Real Madrid. Avant cette ultime rencontre, le Barça, qui lutte pour préserver ses cadres dans une saison particulièrement exigeante, ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour afficher sa frustration.

Entre risque de blessure, fatigue liée à l’altitude, mais surtout absence d’enjeu sportif, le club catalan perçoit finalement la décision d’Ancelotti comme une forme de provocation. Reste encore à savoir si le coach italien titularisera bel et bien le Brésilien de 28 ans, mais une chose est sûre, si les choses venaient à tourner mal (une blessure, une contre-performance), les conséquences, elles, pourraient être très lourdes… pour le Brésil, pour Raphinha, mais surtout pour le FC Barcelone.