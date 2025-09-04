Barça : coup dur pour Alejandro Baldé

Alejandro Baldé sera absent plusieurs semaines après s’être blessé à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors d’un entraînement cette semaine. Le club catalan a précisé que la gravité de la blessure reste plutôt légère, mais que sa récupération déterminerait sa disponibilité pour les prochains matchs. Le latéral devrait manquer les rencontres contre Valence, Newcastle, Getafe et Oviedo, avec l’objectif de revenir juste à temps pour affronter la Real Sociedad et le PSG en Ligue des Champions. Cette blessure survient quelques mois après une autre lésion similaire à la même jambe, et le staff médical souhaite prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une rechute.

En attendant, Hansi Flick devra compter sur d’autres options pour le poste de latéral gauche. Gerard Martín semble être l’alternative la plus crédible, tandis que d’autres jeunes joueurs comme Jofre Torrents pourraient également voir leur temps de jeu augmenter selon Mundo Deportivo. Le club reste prudent avec Baldé afin de préserver son jeune talent et de garantir qu’il soit opérationnel pour les échéances importantes de la saison, notamment les débuts européens contre le PSG. Cette situation pourrait offrir une opportunité à d’autres éléments de l’effectif pour se mettre en valeur.