Menu Rechercher
Commenter 4
Exclu FM Süper Lig

Yannick Ferreira Carrasco se rapproche de Besiktas

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
1 min.
carrasco @Maxppp

Cet été, Yannick Carrasco a été un homme convoité. Évoluant sous les couleurs d’Al-Shabab depuis 2023, l’ailier belge était sur le départ ces dernières semaines. Annoncé proche d’un retour vers l’Atlético de Madrid, le joueur de 32 ans n’ira finalement pas chez les Colchoneros comme le mercato s’est clôturé il y a cinq jours en Espagne.

La suite après cette publicité

Dès lors, un départ vers la Turquie est d’actualité pour l’ancien de l’AS Monaco. En effet, selon nos informations, l’ailier, qui souhaite disputer la Coupe du monde l’été prochain, pourrait rebondir à Besiktas. Un retour en Europe est dans la tête de Carrasco qui peut encore beaucoup apporter dans un club ambitieux comme la formation stambouliote.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Besiktas
Yannick Carrasco

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Besiktas Logo Besiktas
Yannick Carrasco Yannick Carrasco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier