Yannick Ferreira Carrasco se rapproche de Besiktas

Cet été, Yannick Carrasco a été un homme convoité. Évoluant sous les couleurs d’Al-Shabab depuis 2023, l’ailier belge était sur le départ ces dernières semaines. Annoncé proche d’un retour vers l’Atlético de Madrid, le joueur de 32 ans n’ira finalement pas chez les Colchoneros comme le mercato s’est clôturé il y a cinq jours en Espagne.

Dès lors, un départ vers la Turquie est d’actualité pour l’ancien de l’AS Monaco. En effet, selon nos informations, l’ailier, qui souhaite disputer la Coupe du monde l’été prochain, pourrait rebondir à Besiktas. Un retour en Europe est dans la tête de Carrasco qui peut encore beaucoup apporter dans un club ambitieux comme la formation stambouliote.