L’appartement de Georgiy Sudakov a été bombardé en Ukraine

Voilà le genre d’informations qui ne donnent pas le sourire. En effet, selon plusieurs sources concordantes, la maison de la famille de Georgiy Sudakov, nouveau joueur du Benfica, a été touchée lors d’une attaque russe à Kiev par des drones et des missiles. Sa compagne enceinte, sa fille et sa mère étaient présentes lors du bombardement, mais toutes ont miraculeusement pu s’en sortir sans blessures.

Malgré son transfert au Portugal, la famille du joueur reste en Ukraine. Comme l’indique Record, le Benfica suit la situation de près et assure son soutien total à Sudakov en ces circonstances difficiles. Dans sa story Instagram, la compagne du milieu de 23 ans est sorti du silence : «une nuit horrible. Un bombardement dans notre propre maison. Dieu merci, nous sommes tous en vie. Surréaliste.»