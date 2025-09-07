Presnel Kimpembe fait ses adieux émouvants au PSG

Après vingt ans passés au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe tourne la page. Le défenseur central, arrivé au club en 2005 à seulement dix ans, a officiellement quitté son club de toujours pour s’engager avec le Qatar Sports Club ce dimanche. Dans une vidéo pleine d’émotion adressée aux supporters et relayée sur ses réseaux sociaux, le Champion du Monde 2018 a dit adieu au Parc des Princes avec des mots forts : « salut la famille, peuple parisien. Une nouvelle page s’écrit, une autre se tourne. Je suis très fier d’avoir fait partie de cette grande famille du Paris Saint-Germain. Ça a été un honneur de défendre ces couleurs pendant tant d’années. Il y a eu des combats, des joies, des réussites, des émotions incroyables et de très belles rencontres. »

Le « Titi » parisien n’a pas oublié de remercier toutes les composantes du club, du staff à ses coéquipiers, en passant par le président. Mais ce sont surtout les supporters qui occupent une place centrale dans son message d’adieu : « un immense merci aussi aux supporters : sans vous, nous ne sommes rien. C’était un honneur de vivre ces moments avec vous, que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. » Presko a également eu une pensée particulière pour la Fondation PSG, dont il a été le parrain : « aux éducateurs, encadrants et enfants, je veux dire que vous êtes magiques. Continuez de croire en vos rêves, je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. »

21 trophées remportés en Rouge et Bleu

Le défenseur de 30 ans s’en va avec un palmarès exceptionnel : 21 trophées remportés avec le PSG — 8 titres de Ligue 1, 5 Trophées des Champions, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et notamment la Ligue des Champions, soulevée en 2025. Formé dans l’ombre de Thiago Silva et Marquinhos, Kimpembe a su s’imposer avec patience et travail, jusqu’à devenir capitaine adjoint et leader du vestiaire au fil du temps. Sa carrière au PSG restera marquée par ce match fondateur contre le Barça en février 2017, où il avait muselé Lionel Messi pour sa première en C1, avant d’être sacré Champion du Monde un an plus tard avec l’équipe de France.

Rattrapé par une grave blessure au tendon d’Achille en février 2023, il n’a jamais réussi à retrouver sa place dans le onze de Luis Enrique. Malgré tout, voir Kimpembe soulever la Ligue des Champions l’an dernier, même sans avoir grandement contribué sur le terrain, a offert une fin symbolique à son aventure parisienne. Lui-même conclut son message avec une belle promesse : « ce n’est qu’un au revoir, on se reverra bientôt. Merci à tous, bon courage, et à très vite. » Un chapitre se ferme, mais l’histoire de Presnel Kimpembe avec le PSG restera éternelle.