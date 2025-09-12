Le sélectionneur de la Moldavie démissionne après la défaite 11-1 contre la Norvège

Terriblement humilié 1-11 face à la Norvège d’Erling Haaland, qui a inscrit un quintuplé, en qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la Moldavie est clouée à la dernière place du groupe I avec 0 point. Cela a poussé le sélectionneur, Serghei Clescenco, à renoncer à ses fonctions. En effet, la Moldavie va bel et bien changer de sélectionneur puisqu’il a remis sa démission ce jeudi.

En poste depuis 2021, après un passage avec les U21, l’homme de 53 ans a pris ses responsabilités en démissionnant, seulement deux petits jours après la terrible désillusion. « Au cours de ces quatre années environ, nous avons vécu ensemble de nombreuses émotions, certaines moins agréables, pour lesquelles je m’excuse, mais aussi d’autres plus belles », a déclaré l’ancien international moldave (69 sélections). Pour le moment, le nom de son successeur n’est pas encore connu.