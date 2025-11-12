Menu Rechercher
EdF : Khephren Thuram appelé en renfort après la blessure de Camavinga

Le milieu de terrain de la Juventus Turin, Khephren Thuram, a été appelé en renfort par Didier Deschamps, ce mercredi, suite au pépin physique contracté par Eduardo Camavinga. Le sélectionneur national a décidé d’intégrer le joueur au groupe de l’équipe de France en vue des prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Thuram rejoindra les Bleus dans la soirée afin de préparer les rencontres face à l’Ukraine, ce jeudi au Parc des Princes (20h45), puis contre l’Azerbaïdjan, dimanche à Bakou (18h00). Cette convocation marque une nouvelle étape pour le jeune international, désormais cadre du milieu turinois.

