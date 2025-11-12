Samuel Umtiti s’excuse auprès de la Belgique sept ans après

C’est un but qui restera dans l’histoire de l’équipe de France. Le 10 juillet 2018, la France et la Belgique s’affrontaient en demi-finale de la Coupe du monde. Ce soir-là, les Diables Rouges, impressionnants depuis le début du tournoi après avoir éliminé le Japon puis le Brésil, rêvaient d’une première finale mondiale. Mais à la 51e minute, sur un corner d’Antoine Griezmann, Samuel Umtiti s’est élevé au premier poteau pour marquer d’une tête décroisée imparable, envoyant les Bleus en finale, puis vers leur deuxième sacre mondial avec un succès face à la Croatie (4-2). Sept ans plus tard, l’ancien défenseur tricolore s’est excusé auprès des supporters belges lors d’un entretien accordé à DAZN Belgique.

« À tous les Belges, je suis vraiment désolé, mais je l’ai fait pour ma nation, a-t-il commencé. Vous aviez une belle équipe. On était les meilleurs, puisqu’on a gagné cette compétition-là, mais vous aviez une équipe incroyable à jouer et vous pouvez être fiers de ce parcours. Il ne peut pas y avoir plusieurs vainqueurs, mais soyez fiers de vos joueurs et de ce qu’ils ont fait durant cette compétition. C’est le plus important. » Plombé par des blessures à répétition pendant sa carrière, Umtiti a finalement pris sa retraite septembre dernier.