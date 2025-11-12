L’amical entre la France et le Brésil se précise

Depuis quelques semaines, les fédérations française et brésilienne de football sont en contact pour organiser un match amical entre les deux sélections. Cette rencontre devrait bel et bien avoir lieu, confirme Canal+ ce soir. Une seule condition manque encore avant l’officialisation, la qualification des Bleus à la Coupe du Monde 2026.

Ce ticket pourrait bien intervenir dès demain, à l’occasion de la réception de l’Ukraine au Parc des Princes. Pour cela, il faudra l’emporter. Ce match face au Brésil se déroulerait le 28 mars prochain à Boston, aux États-Unis, quelques mois avant le début du Mondial. Une occasion pour "prendre ses marques", malgré le long voyage que cela implique. La France et le Brésil ne se sont plus affrontés depuis un amical en mars 2015 au Stade de France. La Seleçao l’avait emporté 3-1.