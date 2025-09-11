Menu Rechercher
OM, EdF : Jérôme Rothen dézingue totalement Adrien Rabiot

Adrien Rabiot avec l'équipe de France contre l'Islande @Maxppp

Adrien Rabiot n’a pas attendu son départ de l’OM pour se mettre du monde à dos. L’international tricolore s’était déjà attiré les foudres des supporters parisiens lors de son départ libre du club en 2019, et le Classique de la saison dernière joué au Parc des Princes lui a rappelé à quel point son arrivée chez le rival marseillais avait ravivé cette haine. Mardi, son entrée en jeu avec les Bleus face à l’Islande (2-1) a également été escortée de sifflets au Parc et pour Jérôme Rothen, c’est logique.

«Quand il fait un message comme ça, ça veut dire qu’il part à contre cœur de l’OM, et qu’on l’a fait partir. Pour moi, non. Vu qu’il ne donne pas d’explications, il est responsable de la situation, il accepte : "vous m’avez mis sur la liste de transfert". Quand on voit sa personnalité, ses explications et le reflet de sa carrière, il ne faut pas s’offusquer des sifflets en équipe de france. C’est un tout, si tu veux te faire aimer de tout le monde et être respecté, respecte les gens qui sont face à toi.»

