QSL
Adam Ounas rebondit à Al-Sailiya
1 min.
@Maxppp
À 28 ans, il ne s’imaginait sûrement pas être transféré entre deux clubs qataris. Pour autant, voilà la réalité de la carrière d’Adam Ounas. Ancien grand espoir du football algérien et de Bordeaux, l’ailier de poche a quitté l’Europe l’été dernier pour rejoindre le Qatar et Al-Sadd.
La suite après cette publicité
Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي @AlSailiyaclub – 17:24 Voir sur X
Finalement, le natif de Chambray-lès-Tours n’aura pas fait long feu à Al-Sadd. En effet, il a été transféré ce vendredi à Al-Sailiya, onzième de Qatar Stars League. L’Algérien de 28 ans essayera de se relancer et de redonner un second souffle à sa carrière.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer