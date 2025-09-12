Adam Ounas rebondit à Al-Sailiya

À 28 ans, il ne s’imaginait sûrement pas être transféré entre deux clubs qataris. Pour autant, voilà la réalité de la carrière d’Adam Ounas. Ancien grand espoir du football algérien et de Bordeaux, l’ailier de poche a quitté l’Europe l’été dernier pour rejoindre le Qatar et Al-Sadd.

Finalement, le natif de Chambray-lès-Tours n’aura pas fait long feu à Al-Sadd. En effet, il a été transféré ce vendredi à Al-Sailiya, onzième de Qatar Stars League. L’Algérien de 28 ans essayera de se relancer et de redonner un second souffle à sa carrière.