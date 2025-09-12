Menu Rechercher
Adam Ounas rebondit à Al-Sailiya

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Adam Ounas sous le maillot du Napoli. @Maxppp

À 28 ans, il ne s’imaginait sûrement pas être transféré entre deux clubs qataris. Pour autant, voilà la réalité de la carrière d’Adam Ounas. Ancien grand espoir du football algérien et de Bordeaux, l’ailier de poche a quitté l’Europe l’été dernier pour rejoindre le Qatar et Al-Sadd.

Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي
مرحبا بالنجم الجزائري آدم وناس في نادي السيلية ✍️🇩🇿💙

#نادي_السيلية_الرياضي
Finalement, le natif de Chambray-lès-Tours n’aura pas fait long feu à Al-Sadd. En effet, il a été transféré ce vendredi à Al-Sailiya, onzième de Qatar Stars League. L’Algérien de 28 ans essayera de se relancer et de redonner un second souffle à sa carrière.

