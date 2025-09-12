L’OM (F) change de nom et de logo !

Dans le jargon, on appelle cela un "rebranding". L’équipe féminine de l’OM a annoncé avoir modifié de logo et même de nom pour s’appeler Les Marseillaises. L’officialisation de ce changement a eu lieu ce vendredi après-midi et s’accompagnera au fur et à mesure de tous les éléments qui vont avec la création d’une nouvelle marque (équipements, réseaux sociaux, billetterie, etc). Il va falloir s’habituer à ce nouveau logo dont les couleurs bleue et blanche n’ont pas changé. Adieu en revanche le M cerclé par le O, et bienvenue à une figure féminine ailée portant un bonnet phrygien et tendant son épée. Celle-ci est inspirée de la statue La Marseillaise présente sur l’une des façades de l’Arc de triomphe à Paris.

«On a tous cet objectif, même sur la communication, sur le commercial, c’est important pour nous de générer nos propres revenus, pour pouvoir dire : "L’investissement vient de nous-mêmes", argue le directeur général de la section féminine Stefano Petruzzo dans La Provence. C’est en partie de l’indépendance, la fierté d’une organisation féminine aussi, de pouvoir dire : "On ne dépend pas toujours des autres". Mais pour arriver à ça, tu dois t’établir avec une identité claire, un projet hors terrain très clair, et les personnes justes. Mais on travaille très bien avec toutes les fonctions du club. Et les Marseillaises, les logos, toute la projection que nous commençons à faire à partir d’aujourd’hui sont le résultat d’une fédération à travers tout le club.» Pour rappel, Les Marseillaises sont montées en D1 Arkema cette saison.