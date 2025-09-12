La FIFA va annoncer un énorme changement pour les trêves internationales

La trêve internationale de septembre est enfin terminée. Néanmoins, le football de sélection fera son retour dans trois semaines puisqu’une nouvelle pause est prévue entre le 6 et le 16 octobre, tandis qu’une troisième pause internationale aura lieu en novembre prochain. Un enchaînement infernal pour les fans et, surtout, pour les joueurs, alors que les débats autour du calendrier surchargé se multiplient semaine après semaine.

La suite après cette publicité

Face à cette situation, la FIFA envisage de prendre une décision radicale. Selon les informations du média espagnol Sport, une réforme importante du calendrier des sélections nationales pourrait entrer en vigueur dès l’année prochaine. Elle consisterait à fusionner les deux trêves actuelles de septembre et d’octobre en une seule fenêtre prolongée au début de l’automne. Les sélections disposeraient alors d’environ trois semaines au mois de septembre pour enchaîner plusieurs matches, dans le cadre des qualifications pour les grandes compétitions ou dans celui de la Ligue des Nations. Celle de novembre sera, quant à elle, maintenue.

La suite après cette publicité

Une réforme prévue jusqu’en 2030

Un tel changement permettrait alors aux sélectionneurs d’avoir plus de temps pour installer un projet de jeu avec leurs joueurs. « Plus les saisons passent, moins on a de temps. (…) Le plus souvent, on joue dès le jeudi alors que l’essentiel du groupe vient de jouer le dimanche. Donc, lundi et mardi, le travail collectif, tu oublies. Et mercredi, tu es en veille de match. Par rapport au créneau que j’ai, je vais à l’essentiel, je n’ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire », s’était plaint notamment Didier Deschamps, le 3 septembre dernier.

Toujours d’après Sport, cette réforme serait aussi approuvée pour les saisons 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 et 2029/2030. De quoi alléger le calendrier et répondre aussi à un enjeu de santé et de logistique pour les joueurs. En revanche, les clubs, eux, devraient s’adapter à une absence prolongée de leurs éléments, ce qui pourrait perturber leur début de saison alors que les compétitions européennes débutent chaque année à la mi-septembre.