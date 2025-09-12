Menu Rechercher
OM : le groupe avec Paixao et les recrues face à Lorient !

Par Hanif Ben Berkane
Marseille Lorient
Soir de grande première pour l’OM ce vendredi. La formation de Roberto De Zerbi est de retour après la trêve internationale pour une affiche face à Lorient en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Après un début de saison manqué et marqué par l’improbable cas Adrien Rabiot, Marseille doit se relever et rapidement engranger des points.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️

Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception de Lorient 🔥 #OMFCL
Pour ça, le coach italien va pouvoir compter sur un effectif au complet pour la première fois de la saison. Comme attendu, la recrue brésilienne Igor Paixao est enfin apte et postule pour une place dans le onze. Il connaît sa première dans le groupe tout comme les dernières recrues Pavard, Aguerd, O’Riley et Vermeeren. Facundo Medina fait aussi son retour dans le groupe alors qu’Amine Harit ne figure pas parmi les 21 joueurs convoqués.

