Saint-Etienne annonce le départ de Bouchouari pour Trabzonspor

Benjamin Bouchouari avec l'ASSE

À l’heure où le mercato a fermé ses portes en France depuis lundi soir, dans d’autres pays, la fenêtre de transferts est toujours ouverte. C’est le cas de la Turquie où Trabzonspor vient de débourser 4 M€ pour s’attacher les services de Benjamin Bouchouari (23 ans) pour trois ans (plus une année en option).

AS Saint-Étienne
ℹ L'AS Saint-Étienne et le @Trabzonspor 🇹🇷 ont trouvé un accord ce vendredi pour le transfert de Benjamin Bouchouari (23 ans).

Stéphanois depuis 2022, le marocain aura porté à 96 reprises le maillot Vert (2 buts), dont 25 fois en @Ligue1.

Bonne continuation Benji' ! 💚
Le milieu de terrain belgo-marocain évoluait à Saint-Étienne depuis trois ans. Il avait débarqué de Roda JC aux Pays-Bas en 2022 pour 1 M€. Il était devenu une valeur sûre de l’effectif des Verts mais sa vente avait été programmée depuis quelques semaines. Trabzonspor est actuellement 2e de Süper Lig après 4 journées.

Süper Lig
Ligue 2
ASSE
Trabzon
Benjamin Bouchouari

Süper Lig
Ligue 2 BKT
St Étienne
Trabzonspor
Benjamin Bouchouari
