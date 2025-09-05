Saint-Etienne annonce le départ de Bouchouari pour Trabzonspor

À l’heure où le mercato a fermé ses portes en France depuis lundi soir, dans d’autres pays, la fenêtre de transferts est toujours ouverte. C’est le cas de la Turquie où Trabzonspor vient de débourser 4 M€ pour s’attacher les services de Benjamin Bouchouari (23 ans) pour trois ans (plus une année en option).

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain belgo-marocain évoluait à Saint-Étienne depuis trois ans. Il avait débarqué de Roda JC aux Pays-Bas en 2022 pour 1 M€. Il était devenu une valeur sûre de l’effectif des Verts mais sa vente avait été programmée depuis quelques semaines. Trabzonspor est actuellement 2e de Süper Lig après 4 journées.