Saint-Etienne annonce le départ de Bouchouari pour Trabzonspor
À l’heure où le mercato a fermé ses portes en France depuis lundi soir, dans d’autres pays, la fenêtre de transferts est toujours ouverte. C’est le cas de la Turquie où Trabzonspor vient de débourser 4 M€ pour s’attacher les services de Benjamin Bouchouari (23 ans) pour trois ans (plus une année en option).
AS Saint-Étienne @ASSEofficiel – 16:16
ℹ L'AS Saint-Étienne et le @Trabzonspor 🇹🇷 ont trouvé un accord ce vendredi pour le transfert de Benjamin Bouchouari (23 ans).Voir sur X
Le milieu de terrain belgo-marocain évoluait à Saint-Étienne depuis trois ans. Il avait débarqué de Roda JC aux Pays-Bas en 2022 pour 1 M€. Il était devenu une valeur sûre de l’effectif des Verts mais sa vente avait été programmée depuis quelques semaines. Trabzonspor est actuellement 2e de Süper Lig après 4 journées.
