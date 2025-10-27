Ligue 2 : ça se complique pour l’AS Saint-Étienne…

Un passage express en Ligue 1 pour les Verts. Relégué en 2022 en Ligue 2 avant de rester deux saisons dans ce championnat, le club stéphanois avait obtenu sa montée au printemps 2024 en Ligue 1. Un exercice 2024/2025 frustrant s’en est alors suivi. Les Verts auront montré des choses intéressantes mais aussi des limites et auront échoué à se maintenir avec une 17e place. Retourné en Ligue 2, Saint-Étienne n’en restait pas pour autant moins ambitieux et désireux de retourner dans l’élite. Cet été, les Stéphanois ont déboursé 25 millions d’euros avec notamment les arrivées de Joshua Duffus (Brighton), Mahmoud Jaber (Maccabi Haifa), Ebenezer Annan (Étoile Rouge), Strahinja Stojkovic (Étoile Rouge), Chico Lamba (Arouca) et João Ferreira (Watford). Des chiffres impressionnants puisque les 17 autres équipes du championnat ont déboursé seulement 7,75 millions d’euros. C’est à dire que plus de 76% des dépenses de la Ligue 2 cet été provient de l’AS Saint-Étienne.

Outre les renforts qui sont arrivés, Saint-Étienne a réussi à conserver sa colonne vertébrale issue de la Ligue 1. Ainsi malgré quelques départs comme Benjamin Bouchouari (Trabzonspor), Pierre Cornud (Maccabi Haifa), Ibrahim Sissoko (Bochum), Léo Pétrot (Elche) ou encore Louis Mouton (Angers), les principaux cadres sont restés. On peut ainsi penser à Gautier Larsonneur, Dylan Batubinsika, Michael Nadé, Florian Tardieu et surtout le tandem offensif composé de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili. Malgré de grosses offres, dépassant même les 25 millions d’euros pour le premier, les deux gâchettes des Verts sont restés dans l’optique de remonter le club en Ligue 1. Même son de cloche pour le coach Eirik Horneland arrivé de Brann en décembre 2024, qui avait mis en place des choses intéressantes et qui est donc rester pour ramener les Verts en Ligue 1.

Les Verts bloqués au feu rouge

Le début de saison permettait d’être confiant. Malgré un nul initial contre Laval (3-3), l’AS Saint-Étienne a vite trouvé son rythme de croisière et comptabilisait 5 victoires et 2 nuls en 7 journées. Leader de Ligue 2, la formation du Forez connaissait un revers contre Guingamp le samedi 27 septembre (3-2) mais rebondissait immédiatement face à Montpellier (2-0). On pouvait s’attendre à juste une erreur de parcours mais depuis la trêve internationale d’octobre, les Verts ont de nouveau perdu contre le promu, Le Mans (3-2) et surtout, ils ont pris la poussière samedi dernier contre Annecy (4-0). Une lourde défaite qui a fait mal aux têtes et qui confirme que la méforme des Verts ne doit pas être négligée avec 3 revers sur les 4 derniers matches et une 4e place à désormais 4 points de l’ESTAC, l’actuel leader. Dans les clous, les Stéphanois vont néanmoins devoir vite rebondir ce mardi face à Pau (3e) pour ne pas s’éloigner des deux premières places synonymes de montée directe en Ligue 1.

Conscient de la situation compliquée, Eirik Horneland a confié en conférence de presse qu’il fallait vite retrouver une dynamique sous peine de continuer de glisser au classement : «c’est un sentiment négatif, qui fait mal. Je me sens honteux, responsable d’une très pauvre performance. C’est difficile d’expliquer ce contenu. Je n’ai pas vu une équipe attaquer ce match avec confiance, avec la bonne attitude pour attaquer un tel rendez-vous. Les joueurs n’étaient pas prêts à disputer cette rencontre. Ce carton rouge symbolise notre mauvaise approche. (…) Nous prenons des buts qui ne doivent pas exister. C’est un gros sujet à régler, car ce n’est pas acceptable d’en prendre autant sur ces derniers matchs. On a débuté cette saison de manière correcte , mais ces trois derniers matches, nous avons perdu le fil.»

Attendant plus de ses joueurs, le coach norvégien a également pris ses responsabilités et fait son autocritique : «qu’on se comprenne bien, quand je parle d’engagement, je ne pointe personne d’autre que moi-même. C’est mon travail de faire en sorte que cette équipe retrouve de l’envie, produise un jeu offensif intéressant avec une défense solide. La pression sur les joueurs ? En ce moment, oui nous sommes sous pression et nous n’arrivons pas à composer avec. Jouer pour ce club, notamment en L2 avec l’ambition de remonter, engendre de la pression, c’est normal. Nos derniers résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, pas à la hauteur de ce qu’on attend de notre club. Mais je ne veux pas me cacher derrière un manque d’envie de mes joueurs, car c’est mon travail de faire en sorte que ce ne soit pas un sujet.» Le message est passé, Saint-Étienne va devoir désormais montrer un autre visage et vite dans son objectif remontée.