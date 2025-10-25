Menu Rechercher
Ligue 2 : en infériorité numérique, l’ASSE sombre à Annecy

Par Chemssdine Belgacem
Annecy 4-0 ASSE

Grand favori pour remonter en Ligue 1, l’ASSE ronronne encore un peu. Avec six victoires en dix rencontres dans l’antichambre de l’élite, les Verts n’avaient pas le droit à l’erreur ce samedi sur la pelouse d’Annecy. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes d’Eirik Horneland. En effet, réduits à dix dès la 11e minute de jeu suite à l’expulsion d’Igor Miladinovic, les Stéphanois ont bu le calice jusqu’à la lie. En danger sur plusieurs situations d’entrée (5e), les Verts avaient encaissé l’ouverture du score à 11 contre 11 sur un but tranquille d’Antoine Larose (1-0, 6e). Finalement, le verrou a sauté en seconde période.

Annecy 4 6' A. Larose 67' Q. Paris 71' B. Touré 90'+1 T. Rambaud ASSE 0 terminé logo bein sport 1

Proche d’obtenir un penalty pour une situation litigieuse sur Stassin (56e), Saint-Etienne a concédé un deuxième but après l’heure de jeu. Sur un centre puissant de la droite, Quentin Paris a surgi pour offrir le break aux siens (2-0, 67e). Passeur quelques minutes plus tôt, Ben Hamed Traoré a entériné le succès des siens en étant à l’affût après une belle parade de Larsonneur (3-0, 71e). En fin de rencontre, Thibault Rambaud a corsé l’addition sur un nouveau caviar de Traoré (4-0, 90+1e). Une troisième défaite en quatre matches pour l’ASSE qui interroge et qui fait stagner l’ASSE à la quatrième place avec quatre points de retard sur le leader, Troyes. Avec cette victoire de prestige, Annecy grimpe à la 8e place.

Pub. le - MAJ le
