Qualif CdM 2026 : les Comores s’imposent contre la République centrafricaine

Après sa lourde défaite au Mali (3-0), les Comores avaient à cœur de relever la tête face à la République centrafricaine, dans le cadre de la 8e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Face à la sélection entraînée par Rigobert Song, les Comoriens ont fait le job en s’imposant 0-2, avec des buts de Youssouf M’Changama (20e) et de Myziane Maolida (39e).

Avec cette victoire, les Comores repartent de Meknès (Maroc) à la deuxième place du groupe I, et reviennent à un point du leader, le Ghana, en attendant les rencontres opposant Madagascar et le Chad ainsi que le choc entre le Ghana et le Mali. Pour leurs deux derniers matchs dans ces éliminatoires, les Comoriens recevront Madagascar (le 6 octobre) avant d’affronter le Ghana (le 13 octobre).