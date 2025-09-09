Menu Rechercher
Rennes boucle deux nouveaux départs

Par Chemssdine Belgacem
BERTUĞ Yildirim en action avec Rennes @Maxppp

Le Stade Rennais n’a pas fini son mercato et s’active toujours dans le sens des départs. En effet, le club breton cherche encore à libérer plusieurs indésirables. Parmi ces éléments, les deux joueurs turcs Dogan Alemdar et Bertug Yildirim étaient poussés vers la sortie.

Ce mardi, Ouest-France affirme que les deux joueurs sont très proches de rejoindre la Turquie. L’attaquant de 23 ans et le gardien de 22 ans sont sur le point de signer avec Göztepe, actuel troisième de Süper Lig.

Pub. le
