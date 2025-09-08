Guinée - Algérie: les compositions officielles

L’Algérie affronte la Guinée au Stade Mohammed V (Maroc) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (zone Afrique), ce lundi 8 septembre à 18h. Le Syli National s’articule en 4-2-3-1 avec Camara aux buts. Dembo Sylla, Diakhaby, Conté et Issiaga Sylla sont en défense. Konaté et Touré sont au milieu de terrain. Cissé, Baldé, et Sylla accompagnent Guirassy en attaque.

Les Fennecs s’organisent en 4-3-3 avec Guendouz aux cages. On retrouve, Mandi, Tougai, Atal et Hadjam. Zerrouki, Boudaoui et Chaïbi occupent l’entrejeu. Amoura et Benrahma seront en attaque aux côtés de Mahrez.

Les compositions :

Guinée: Camara - Dembo Sylla, Diakhaby, Conté, Issiaga Sylla - Konaté, Touré - Cissé, Baldé, Moussa Sylla - Guirassy

Algérie: Guendouz - Mandi, Tougai, Atal, Hadjam - Zerrouki, Boudaoui, Chaïbi - Amoura, Benrahma, Mahrez