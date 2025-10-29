Youcef Atal : « Luca Zidane est le bienvenu s’il peut aider l’Algérie »

A l’occasion du Clasico qatari opposant Al Sadd à Al Rayyan jeudi soir au Stade Jassim-bin-Hamad, la rédaction de Foot Mercato s’est rendue à Doha pour rencontrer Youcef Atal, ancien latéral de l’OGC Nice aujourd’hui joueur d’Al Sadd au Qatar. À 29 ans, l’international algérien s’épanouit désormais dans la Qatar Stars League, un championnat en pleine évolution. Avec lui, nous avons évoqué son adaptation au football qatari, la progression du niveau local, mais aussi l’actualité de la sélection algérienne, récemment renforcée par l’arrivée de Luca Zidane.

«Le football au Qatar s’améliore chaque année»

Foot Mercato : comment juges-tu ton expérience au Qatar depuis ta signature en 2024 ?

Youcef Atal : depuis que je suis arrivé au Qatar, je me sens bien. Ma famille se sent très bien ici. C’est un pays musulman, avec des gens parfaits qui m’ont aidé à intégrer le club ou la ville facilement. Je me sens très bien ici, même le championnat, j’ai bien aimé. Cette saison encore plus, car le niveau a augmenté parce qu’ils se sont un peu plus tournés vers les étrangers. Je suis content d’être ici, tout se passe bien

FM : comment décrirais-tu la place du football dans la société qatarie ?

YA : le football a une bonne place dans la société qatarie. Les gens aiment trop le foot ici. Ils sont à fond, ils suivent leur club. Et comme Al Sadd est un club historique qui joue le championnat à fond, qui joue pour gagner des titres, qui participe également à la Ligue des champions. C’est toujours bien d’avoir ce type d’environnement. Je joue tous les trois jours, il y a de la pression et un bon niveau de football. Je suis content, c’est un bon rythme et un bon challenge pour moi.

FM : cela fait désormais 2 saisons que tu joues à Al Sadd au Qatar. Comment analyses-tu le football qatari et son style de jeu ?

YA : c’est un mélange de tout. Il y a de la tactique, du physique et de la technique. Et maintenant, il y a aussi de plus en plus de joueurs qui viennent au Qatar. Il y a vraiment des bons joueurs dans le championnat, mais aussi en Ligue des Champions (asiatique, ndlr). Il y a beaucoup de clubs qui ont des très bons joueurs, mais je pense que le football au Qatar, en Arabie Saoudite, dans les Emiratis, s’améliore chaque année.

FM : il y a beaucoup d’anciens joueurs de Ligue 1 ainsi que des francophones qui évoluent en Qatar Stars League. As-tu des contacts réguliers avec eux à Doha ?

YA : oui bien sûr. Il y a des joueurs avec nous (à Al Sadd, ndlr) comme Romain (Saïss) et (Mohamed) Camara. Il y a aussi des joueurs français que je connais comme (Benjamin) Bourigeaud, et il y avait aussi Adam (Ounas) qui jouait ici, donc il y a beaucoup de joueurs. On se voit toutes les semaines. Doha n’est pas une ville très grande, c’est plutôt petit. On peut se croiser presque tous les jours. Ça fait plaisir de voir ces joueurs ici qui donnent envie à d’autres joueurs de venir dans ce championnat. Cela permet d’améliorer toujours le niveau chaque saison.

FM : Envisages-tu un retour en Europe ? As-tu déjà pensé à «l’après-Qatar» pour la suite de ta carrière ?

YA : je n’y ai pas encore pensé pour le moment, comme je suis passé par des moments difficiles. Je suis arrivé ici, c’est un autre challenge. Je me sens bien, ma famille se sent bien. Je suis en train de profiter de ces saisons. J’essaye de gagner le maximum de titres avec mon club, de donner tout ce que je peux donner. Et après l’avenir, on va voir ce que Dieu me réserve.

«Chacun est libre de choisir la sélection qu’il veut»

FM : c’est une année importante qui arrive pour l’Algérie avec la CAN puis la Coupe du Monde. Comment sens-tu le groupe actuellement en tant que cadre expérimenté de la sélection nationale ?

YA : avec la sélection, on a passé de bons moments et après, il y a eu des mauvais moments. Maintenant, je pense qu’on est en train petit à petit de revivre de bons moments. Avec le nouveau coach, ça se passe bien. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train d’intégrer l’équipe nationale d’Algérie et je pense qu’il a fallu un peu de temps pour que l’association se fasse. Mais je pense que c’est chose faite désormais. On est qualifié en Coupe du Monde. C’est un bon point positif pour nous. Il faut toujours essayer de faire plus. Maintenant, il y a la CAN qui arrive bientôt. L’objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde est fait. Maintenant, on se concentre sur la Coupe d’Afrique. J’espère qu’il y aura moins de joueurs blessés pour cette Coupe d’Afrique et j’espère que le groupe qui va aller là-bas va se donner à 100% pour toujours faire un grand tournoi et espérer quelque chose au Maroc.

FM : Récemment l’Algérie a attiré tous les projecteurs avec la convocation du fils de Zinédine Zidane. Comme as-tu réagi quand tu as appris l’arrivée de Luca Zidane en sélection nationale ? Certains y voient une bonne nouvelle, d’autres une forme d’opportunisme…

YA : Zidane, c’est quelqu’un. Pour le football, on a aimé voir jouer Zizou. Après, c’est toujours bien d’avoir un joueur de plus pour l’équipe nationale. Si Luca peut aider l’équipe nationale, c’est ça que l’on veut. Chaque joueur qui peut donner un plus à l’équipe nationale est le bienvenu pour l’Algérie. Je pense que c’est un point positif. Je pense qu’il peut donner quelque chose et peut aider ce groupe aussi à avancer. J’espère pour lui que du bien et pour notre équipe nationale aussi.

FM : en tant que joueur né et formé en Algérie, comment perçois-tu le cas des binationaux dans le football africain de manière générale ? Islam Slimani a récemment tenu des propos à ce sujet dans une interview

YA : chacun est libre de choisir ce qu’il veut et chaque joueur qui choisit l’équipe nationale avec son cœur, il est toujours le bienvenu. Depuis que je suis en équipe nationale, on a fait tout ce qu’on peut pour tous les joueurs qui arrivent en équipe nationale, pour qu’ils se sentent bien, qui s’intègrent dans notre équipe nationale de la meilleure des manières. C’est ce que les anciens sont en train d’essayer de faire et c’est toujours bien d’avoir des joueurs de qualité dans notre équipe nationale. C’est ça qui va permettre d’améliorer le niveau, de jouer pour des titres, et d’affronter de plus grandes nations. C’est toujours bien et ça fait plaisir quand quelqu’un choisit l’Algérie.