0 - 0
terminé
Eliminatoires CM - Afrique 2026 Canada/Mexico/USA 8e journée
Guinée
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Algérie
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Statistiques

Classement live 1 Algérie 19 4 Guinée 11
Compositions Guinée 4-2-3-1 Algérie 3-3-3
Analyse avant-match

Série en cours
V
N
D
D
V
V
D
N
N
N
Rencontres précédentes
33% 2 Victoires 17% 1 Nul 50% 3 Victoires

Match Guinée - Algérie en direct commenté

8e journée de Eliminatoires CM - Afrique - lundi 8 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Guinée et Algérie (Eliminatoires CM - Afrique, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Eliminatoires CM - Afrique entre Guinée et Algérie. Ce match aura lieu le lundi 8 septembre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Guinée et Algérie.

Arbitres

Samuel Uwikunda arbitre principal
Pacifique Ndabihawenimana arbitre principal
Emery Niyongabo arbitre assistant
Rénovat Bizumuremyi arbitre assistant
Dieudonne Mutuyimana arbitre assistant
Didier Ishimwe arbitre assistant
Abdoul Karim Twagiramukiza quatrième arbitre
Georges Gatogato quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Mohamed V Casablanca
Stade Mohamed V
  • Année de construction : 1955
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45891
  • Affluence moyenne : 45000
  • Affluence maximum : 45000
  • Affluence minimum : 45000
  • % de remplissage : 98

Match en direct

Date 08 septembre 2025 18:00
Compétition Eliminatoires CM - Afrique
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe G - journée 8
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code GUI-ALG
Zone Afrique
Équipe à domicile Guinée
Équipe à l'extérieur Algérie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Guinée et Algérie ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Guinée et Algérie en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2025 à 18:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Guinée Algérie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Qui arbitre le match Guinée Algérie ?

Samuel Uwikunda est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Guinée Algérie ?

Casablanca accueille le match au Stade Mohamed V.

Quelle est la date et l'heure du match Guinée Algérie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2025, coup d'envoi 18:00.

Comparer les stats du match
