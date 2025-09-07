Coupe du monde 2026 : en route vers la qualification, l’Algérie vit une incroyable renaissance

Verte de rage, voilà comment on pourrait qualifier la sélection algérienne de football après les deux dernières Coupes d’Afrique des Nations. Pourtant vainqueurs de la CAN 2019, les Fennecs restent sur deux éliminations à la quatrième position de son groupe lors des CAN 2021 (derrière Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale et Sierra Leone) et 2023 (derrière Angola, Burkina Faso et Mauritanie). Qualifiée pour la CAN 2025, l’Algérie tentera de mettre fin à cette malédiction. De plus, les Guerriers du Désert restent sur des désillusions lors des éliminatoires à la Coupe du monde. Depuis leur beau huitième de finale en 2014, les Algériens ont déçu en loupant les éditions 2018 et 2022, mais pour 2026 cela va changer.

Si l’élargissement de la compétition de 32 à 48 équipes et du nombre de participants de 5 places à 9 places (plus une place de barragiste) pour la Confédération Africaine de Football a facilité cela, la sélection algérienne a également montré un joli visage. Située dans le groupe G où l’on retrouve l’Ouganda, le Botswana et le Mozambique qui disputeront la CAN 2025, mais aussi la Guinée de Serhou Guirassy, quart de finaliste de la dernière édition, l’Algérie n’avait pas un programme facile mis à part la faible Somalie. Après 7 journées pourtant, la domination est totale ou presque. Malgré une défaite 2-1 contre la Guinée, l’Algérie a fait carton plein dans les autres matches et compte six points d’avance sur l’Ouganda et le Mozambique et huit unités de plus que la Guinée.

Une Algérie à deux visages

Ainsi, la prochaine journée peut être décisive. En cas de victoire de l’Algérie et si l’Ouganda et le Mozambique ne gagnent pas respectivement contre la Somalie et le Botswana, les Verts obtiendraient leur qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Restant sur une victoire 3-1 contre le Botswana, l’Algérie a encore une fois montré ses qualités. Avec trois buts marqués, le secteur offensif a encore brillé et compte 19 réalisations en 7 matches. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut noter le nouveau gros matches de Mohamed Amoura. Le buteur de Wolfsbourg compte ainsi 6 buts et 4 passes décisives en 7 matches et s’est affirmé comme le nouveau référent offensif. Seuls Denis Bouanga (8 buts) et Mohamed Salah (7 réalisations) font mieux que lui dans ces éliminatoires de la zone Afrique. Auteur d’un doublé en étant remplaçant, le vétéran Baghdad Bounedjah (33 ans) a lui confirmé qu’il sera une bonne doublure.

Après le dernier match, le sélectionneur Vladimir Petkovic était satisfait, mais estimait que le contenu pouvait être meilleur : «je suis fatigué. Nous avons joué contre un adversaire qui a fait un très bon match, et qui nous a poussés à faire plus pour glaner les trois points de cette rencontre. Dans notre imagination, on pense tout le temps à gagner nos matchs, mais il faut parfois mouiller le maillot pour atteindre cet objectif. Il faut aussi reconnaitre que le match est arrivé à un moment où il est impossible d’avoir tous les joueurs au même niveau de leur forme. Le plus important pour nous est d’avoir gagné ce match. Maintenant, il va falloir bien récupérer pour être prêt face à la Guinée.»

Et justement, il faudra être bien plus vigilant contre la Guinée. Avec 7 buts concédés, l’Algérie n’a su garder ses buts inviolés qu’à une seule reprise, face au Mozambique. Quatre buts sont d’ailleurs venus sur coups de pied arrêtés, un secteur où les Verts sont déficitaires. Malgré quelques référents comme Youcef Atal, Aïssa Mandi ou Ramy Bensebaïni derrière, la bonne formule n’a pas été trouvée. Ces leaders ont également commis quelques erreurs. Il y a également la question du gardien qui se pose. Dernier rempart du MC Alger, Alexis Guendouz est titulaire depuis trois matches, mais ne convainc pas vraiment. Anthony Mandréa a été aussi parfois irrégulier et paye sa situation en club puisqu’il évolue en National 1 à Caen. Depuis le départ de Raïs M’Bolhi de la sélection après la CAN 2023, personne n’a encore pris le flambeau. L’Algérie est proche de retrouver la Coupe du monde et montre des progrès, mais tout n’est pas parfait pour Vladimir Petkovic et sa bande.