Manchester United colle un 7-0 à Liverpool en U18

La journée a tourné au cauchemar pour les moins de 18 ans de Liverpool, lourdement battus 7-0 par leurs homologues de Manchester United à Kirkby. Privée de plusieurs joueurs en raison de blessures et de la Youth League disputée en milieu de semaine, l’équipe de Simon Wiles s’est retrouvée affaiblie. En face, Darren Fletcher a renforcé son groupe en intégrant des éléments de l’équipe U21, créant un net déséquilibre physique, notamment au milieu de terrain.

Manchester United a largement dominé la rencontre et inscrit sept buts grâce à Bendito Mantato, Louie Bradbury, Jim Thwaites et Sam Lusale, en plus d’un triplé de Gabriel. Cette victoire logique permet à l’équipe de Fletcher de remonter à la deuxième place du classement de Premier League U18 après ce déplacement réussi sur la pelouse des Reds. Les seniors de Liverpool se déplaceront à West Ham ce dimanche, tandis que Manchester United ira défier Crystal Palace, également à l’extérieur.