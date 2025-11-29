La drôle de règle testée par la FIFA pour la Coupe Arabe

Dans quelques jours, la Coupe arabe de la FIFA va débuter du côté du Qatar. Et comme l’instance du football mondial aime bien le faire, de nouvelles règles pour fluidifier le jeu vont être mises en place pendant la compétition. Au Mondial U17, la FIFA avait notamment testé le carton vert. Les coaches peuvent l’utiliser (1 fois par période) pour forcer l’arbitre à consulter la VAR après une action litigieuse.

Cette fois, pour la Coupe arabe, la FIFA va tester une règle pour éviter les gains de temps. Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a annoncé que désormais, lorsqu’un joueur sera blessé, il devra automatiquement sortir pendant 2 minutes et se faire soigner en dehors des terrains. Son équipe évoluera donc à 10 pendant ce temps-là. Une mesure qui vise à empêcher les simulations et l’antijeu.