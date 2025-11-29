Menu Rechercher
Commenter 13
Coupe Arabe

La drôle de règle testée par la FIFA pour la Coupe Arabe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Szymon Marciniak @Maxppp

Dans quelques jours, la Coupe arabe de la FIFA va débuter du côté du Qatar. Et comme l’instance du football mondial aime bien le faire, de nouvelles règles pour fluidifier le jeu vont être mises en place pendant la compétition. Au Mondial U17, la FIFA avait notamment testé le carton vert. Les coaches peuvent l’utiliser (1 fois par période) pour forcer l’arbitre à consulter la VAR après une action litigieuse.

La suite après cette publicité

Cette fois, pour la Coupe arabe, la FIFA va tester une règle pour éviter les gains de temps. Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a annoncé que désormais, lorsqu’un joueur sera blessé, il devra automatiquement sortir pendant 2 minutes et se faire soigner en dehors des terrains. Son équipe évoluera donc à 10 pendant ce temps-là. Une mesure qui vise à empêcher les simulations et l’antijeu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe Arabe

En savoir plus sur

Coupe Arabe Coupe Arabe
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier