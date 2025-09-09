AC Ajaccio : 2 enquêtes ouvertes pour extorsion, escroqueries, faux et usage de faux

Deux enquêtes ont été ouvertes concernant l’AC Ajaccio pour des faits présumés « d’extorsion », « d’escroquerie ou tentative d’escroquerie », ainsi que « de faux et usage de faux », a annoncé le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Ces procédures font suite à de graves difficultés financières ayant conduit à la relégation, puis à la liquidation judiciaire du club en août. « Le pôle économique et financier du parquet de Bastia a été rendu destinataire de plusieurs notes d’information ainsi que de deux plaintes déposées par ses dirigeants et la Fédération française de football », a précisé à l’AFP le procureur. Les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale et au Groupement interministériel de recherche de Corse-du-Sud.

L’AC Ajaccio a été relégué de Ligue 2 en National avant d’être exclu de toutes compétitions nationales pour la saison 2025-2026 par la DNCG. Le club évolue désormais en Régional 2. Sa structure professionnelle, une société par actions simplifiée (SAS), a été placée en liquidation judiciaire le 20 août, avec une dette déclarée d’environ 13,5 millions d’euros, et 65 salariés concernés. Des signalements Tracfin ont également été transmis concernant la gestion du club, alimentant les enquêtes en cours. Fondé en 1910, l’ACA a marqué l’histoire du football français avec deux titres de Ligue 2 (1967, 2002) et plusieurs passages en Ligue 1, le dernier en 2022-2023.