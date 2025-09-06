Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : le Nigeria se contente du minimum contre le Rwanda

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ola Aina avec le Nigeria @Maxppp
Nigeria 1-0 Rwanda

Nigeria a fait la différence face au Rwanda (1-0) lors de la 7ème journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026. Après une première période fermée où les Super Eagles ont longtemps buté sur un bloc compact, c’est Tolu Arokodare qui a libéré les siens d’une reprise clinique à la 51ème minute, donnant l’avantage à son équipe dans une rencontre tendue.

La suite après cette publicité

Le Rwanda a tenté de réagir en fin de match, profitant de quelques espaces laissés par la défense nigériane, mais sans parvenir à inquiéter sérieusement le gardien adverse. Grâce à ce succès, le Nigeria engrange trois points précieux dans la course au Mondial et confirme son statut de favori du groupe, tandis que les Amavubi voient leurs espoirs se compliquer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Nigeria
Rwanda

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Nigeria Flag Nigeria
Rwanda Flag Rwanda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier