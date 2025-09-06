Qualifs CdM 2026 : le Nigeria se contente du minimum contre le Rwanda

Nigeria a fait la différence face au Rwanda (1-0) lors de la 7ème journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026. Après une première période fermée où les Super Eagles ont longtemps buté sur un bloc compact, c’est Tolu Arokodare qui a libéré les siens d’une reprise clinique à la 51ème minute, donnant l’avantage à son équipe dans une rencontre tendue.

Le Rwanda a tenté de réagir en fin de match, profitant de quelques espaces laissés par la défense nigériane, mais sans parvenir à inquiéter sérieusement le gardien adverse. Grâce à ce succès, le Nigeria engrange trois points précieux dans la course au Mondial et confirme son statut de favori du groupe, tandis que les Amavubi voient leurs espoirs se compliquer.