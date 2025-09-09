Jacques Siwe va s’engager au Rubin Kazan

Auteur de 13 buts en 33 rencontres avec l’EA Guingamp la saison passée, Jacques Siwe a attisé de nombreuses convoitises cet été. Finalement, l’attaquant guingampais de 24 ans est resté en Bretagne. Pour autant, le mercato n’est pas fini dans de nombreux pays et notamment en Russie où plusieurs clubs l’observaient.

Ainsi, l’attaquant polyvalent va rejoindre la Russie dans les prochaines heures. Selon nos informations, le natif de Saint-Maurice va rejoindre le Rubin Kazan. Un accord a été trouvé entre Guingamp et le club russe pour le transfert de l’attaquant de 24 ans.