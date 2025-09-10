Menu Rechercher
5 clubs francais ont tenté de relancer Mandanda

Par Hanif Ben Berkane
Steve Mandanda décisif dans le but du Stade Rennais contre Monaco @Maxppp

C’est la fin d’une longue et belle carrière. Ce mercredi soir, Steve Mandanda a annoncé la fin de sa carrière à 40 ans. Après un dernier passage du côté de Rennes, l’international français avait d’autres possibilités pour cet été mais il n’a finalement accepté aucun projet. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien portier marseillais a évoqué ce choix de refuser plusieurs clubs français.

«J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple mais, oui, j’arrête ma carrière. Je suis parti en vacances avec mon ami, Didier (Digard, entraîneur du Havre), et on a beaucoup discuté tous les deux. J’ai eu une grande période de réflexion parce que, si dans mon esprit ça semblait clair, j’ai eu beaucoup de sollicitations (Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier). C’est flatteur, ça veut dire que des dirigeants, des coaches pensent encore à toi. Et, à chaque fois que j’ai dit non, je me suis demandé si je n’allais pas le regretter. Mais à force de dire non : la Turquie trop loin, l’Arabie saoudite pareil, en Ligue 1 pour d’autres raisons…»

