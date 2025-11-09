OL : la superbe inspiration d’Ainsley Maitland-Niles face au PSG
Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais recevait le Paris Saint-Germain en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Et malgré de nombreuses absences des deux côtés, le match est parti sur des bases infernales. Alors que le PSG menait 2 buts à 1 à la mi-temps, les Gones sont revenus avec de belles intentions au retour des vestiaires.
Le Choc des Lumières rayonne à travers tous ses talents ! Quel geste de Maitland-Niles 🌟
Mieux encore, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas tardé à égaliser. Trouvé dans la profondeur, Ainsley Maitland-Niles s’est échappé vers le but en profitant du mauvais marquage d’Illia Zabarnyi. Inspiré, l’ancien d’Arsenal a vu Lucas Chevalier très avancé et en a profité pour ajuster le portier parisien avec un lob merveilleux. Une belle réponse pour l’Anglais, décrié ces dernières semaines après plusieurs rencontres ratées.
