L’irrésistible montée en puissance de Warren Zaïre-Emery avec le PSG !

La saison passée, Warren Zaïre-Emery a été décrié. Malgré la saison historique de son PSG, la révélation de la saison 2023-2024 a eu du mal à confirmer sa première saison fracassante en professionnel. Mis de côté, le Titi parisien n’était donc pas considéré comme un titulaire dans le PSG de la saison dernière. Un déclassement qui interrogeait forcément sur le potentiel réel de WZE, considéré unanimement comme un futur grand à son poste à ses débuts. Finalement, après cette cuvée compliquée, le numéro 33 parisien a montré de vraies ressources mentales pour récupérer ses lettres de noblesse dans la capitale en ce début de saison. Doté de capacités athlétiques toujours aussi formidables, le natif de Montreuil ne rechigne pas à l’idée de dépanner ailleurs qu’à son poste de prédilection.

Ainsi, doublure attitrée d’Achraf Hakimi la saison dernière, le joueur de 19 ans continue d’aider à ce poste en raison de la blessure du Marocain. Egalement titularisé dans l’entrejeu, l’international français (7 sélections, 1 but) est monté en puissance ces dernières semaines suite aux absences conjuguées de Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Une polyvalence qui lui permet également de redevenir indéboulonnable dans le onze de Luis Enrique. Disposant du plus grand temps de jeu pour un joueur de champ avec Paris depuis le début de cette édition, Zaïre-Emery performe et cela lui permet de redevenir l’un des chouchous du technicien ibérique.

Warren Zaïre-Emery est l’homme en forme du PSG

Ce dimanche à Lyon, Zaïre-Emery était aligné en tant que défenseur droit. Face à l’explosif Afonso Moreira et au hargneux Nicolas Tagliafico, Zaïre-Emery avait fort à faire. Finalement, le joueur formé au club de la capitale a largement répondu dans l’intensité et au niveau technique. Rigoureux défensivement, WZE a été très utile en phase de construction. N’hésitant pas à venir faire le surnombre au milieu de terrain, le Titi parisien a été très agressif dans la profondeur. Une attitude forte qui a porté ses fruits. Lancé dans le dos de la défense lyonnaise après un délice de ballon de Vitinha, le Français ne s’est pas fait prier pour fusiller Dominik Greif et ouvrir le score. Signe de cette rédemption, Warren Zaïre-Emery n’avait plus marqué avec le PSG depuis 443 jours.

Même s’il a été fautif en couvrant le dragster Moreira sur l’égalisation rhodanienne, Zaïre-Emery a tenu son rang défensivement lors du second acte. Parfois bousculé et moins tranchant athlétiquement, il a su faire la part des choses là où un Illia Zabarnyi a eu beaucoup plus de mal face au jeune Portugais en seconde période. Forcément, cette belle prestation a valu plusieurs louanges des supporters parisiens. Sur les réseaux sociaux, les fans du club de la capitale sont unanimes : Warren Zaïre-Emery a réalisé un grand match et prouve qu’il est en train de revenir à son meilleur niveau. Dans les notes de notre site, le droitier a hérité de la belle note de 6,5, qui vient confirmer sa prestation rassurante.

Un son de cloche qui fait écho jusque dans le vestiaire parisien où le jeune milieu est également encensé. Interrogé en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique ne s’est pas montré avare en compliments au sujet de son jeune chouchou : «je pense que Warren joue avec plus de confiance. Il peut jouer partout et aujourd’hui, il a été très bon. C’est important pour moi d’avoir plusieurs joueurs qui puissent jouer partout. Il a cette capacité d’évoluer partout et il le fait bien.» Vous l’aurez compris, tout se passe pour le mieux pour Warren Zaïre-Emery à Paris. Un retour au premier plan qui se traduit aussi chez les Bleus. Absent du dernier rassemblement où il avait même été envoyé chez les Espoirs, l’enfant de Montreuil a été rappelé par Didier Deschamps pour les prochaines rencontres de la France. En grande forme avec la tunique du PSG, WZE cherchera à enchaîner sous celle frappée du coq.