PSG, Corée du Sud : Kang-In Lee, un réveil bienvenu

Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué… Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain n’est clairement pas épargné par les pépins physiques. Frappé de plein fouet après une saison 2024-2025 surchargée, le club de la capitale continue, malgré tout, de performer. Leaders de Ligue 1 après 12 journées et 5es de la phase de ligue de Ligue des Champions, les Rouge et Bleu font, aujourd’hui, confiance à leurs Titis mais également à certains cadres retrouvés. Parmi eux ? Kang-In Lee. Convoqué avec la Corée du Sud pour les deux rencontres amicales face à la Bolivie (14 novembre) et contre le Ghana (18 novembre), l’international aux 42 sélections (10 buts) retrouve progressivement la lumière dans la capitale française.

Déclassé en seconde partie de saison lors de l’exercice 2024-2025 et globalement décevant malgré les 22 millions d’euros investis par les champions d’Europe en titre (7 buts et 6 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues), l’ailier droit de 24 ans était même proche de la sortie lors du dernier mercato estival. Resté au club - conséquence directe des 50 millions d’euros demandés par sa direction - l’ancien joueur de Valence et Majorque retrouve finalement de sa superbe en ce début de saison. Profitant des nombreuses blessures, le numéro 19 du PSG a ainsi pris part à 15 rencontres toutes compétitions confondues depuis la reprise.

Un moral retrouvé

S’il n’a pas encore le statut de titulaire dont il aimerait bénéficier (7 titularisations en L1, 12e temps de jeu), Kang-In Lee a, malgré tout, profité de ce contexte particulier pour envoyer un message fort à son entraîneur. Brillant lors de son entrée en jeu face au Bayern Munich (1-2), le Sud-Coréen s’était avant cela montré décisif contre l’OGC Nice (1-0). Passeur décisif pour Gonçalo Ramos dans le temps additionnel (90+4e), le natif d’Incheon a même récidivé, dimanche dernier face à l’OL (3-2), en déposant le cuir sur la tête de Joao Neves au bout du temps additionnel (90+5e). Deux coups de patte précieux permettant aux Parisiens de conserver les commandes de la Ligue 1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 27 12 +13 8 3 1 24 11 7 Lyon 20 12 +3 6 2 4 18 15

Auteur de 2 buts et 2 offrandes, Kang-In Lee confirme, finalement, son renouveau. Loin de son attitude décevante de la saison dernière où il semblait touché mentalement par son déclassement, le gaucher d’1m74 a, en effet, retrouvé toute sa vivacité et sa qualité technique. «Son état d’esprit est bien meilleur que celui affiché la saison dernière. Il a mis de côté ses états d’âme et a eu une bonne réaction», soulignait, à ce titre, une source interne du club. «Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller», lui aurait, même, on fait savoir. Disposant de la confiance de Luis Enrique, Kang-In Lee, remotivé et heureux dans la Ville Lumière, espère désormais poursuivre cette spirale positive. Cela commencera par des performances abouties en sélection.