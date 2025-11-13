Menu Rechercher
Luis Rubiales victime d’un jet d’œufs… par son oncle !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Luis Rubiales @Maxppp

Ancien président de la Fédération Espagnole, et tristement connu pour son baiser à la joueuse Jenni Hermoso lors de la remise des trophées du Mondial 2023 remporté par la Roja, Luis Rubiales a connu une drôle de soirée. Alors qu’il présentait son livre lors d’un évènement, il a été victime d’un jet d’œufs.

El Chiringuito TV
💥 AGREDEN A RUBIALES en la PRESENTACIÓN de su LIBRO.

🥚 Le han LANZADO HUEVOS mientras presentaba 'Matar a Rubiales'.

📹 vía EFE
Touché par un lancé, il a ensuite voulu en découdre avec l’agresseur qui n’est autre que… Luis Rubiales, son oncle qui porte le même nom que lui, d’après les informations d’El Chiringuito. Une sacrée histoire qui restera dans les mémoires du toujours très folklorique football espagnol.

Pub. le - MAJ le
