Lionel Messi a fait son retour au Camp Nou !

Il y a quelques jours, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, faisait part de sa volonté d’organiser un événement spécial dans le nouveau Camp Nou pour célébrer Lionel Messi et son histoire commune avec le club catalan. Si le dirigeant espagnol a indiqué que cela n’aurait pas lieu « avant fin 2026 », il n’aura pas fallu attendre jusque-là pour revoir la Pulga revenir sur la pelouse du stade qui l’a vu naître, grandir et devenir la plus grande légende des Blaugranas.

La suite après cette publicité

Messi a visité secrètement le nouveau Camp Nou dimanche soir. Sur son compte Instagram, l’Argentin a posté plusieurs clichés dans l’enceinte, accompagné d’un message qui laisse entrevoir l’espoir de le revoir fouler un jour cette pelouse en tant que joueur, quelle que soit la nature de la rencontre : « hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j’ai été tellement heureux. Vous (les supporters) m’avez fait sentir de nombreuses fois comme la personne la plus heureuse du monde ici. J’espère qu’un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux comme joueur… » Nul doute que les fans barcelonais se sont mis à rêver après ces mots.