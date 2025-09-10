L’unique dérapage entre Wilfrid et Kylian Mbappé

Père de Kylian Mbappé, Wilfrid Mbappé l’a accompagné depuis le début de sa carrière. Et si sa mère Fayza Lamari a pris plus d’importances dans le côté professionnel avec le divorce de ses parents, cela n’a pas changé la relation entre le père et son fils. Dans un entretien pour L’Équipe, Wilfrid Mbappé a néanmoins admis qu’il avait dépassé les plombs à une reprise avec son fils quand il était son entraîneur plus jeune. Un dérapage qui n’a pas eu d’incidence sur la relation entre Kylian et Wilfrid Mbappé, mais que ce dernier regrette. «C’était à la mi-temps d’un match, il était surclassé, il était redescendu, car on n’était pas bien au classement. Il avait 14 ou 15 ans. Il était déjà à Clairefontaine, une période où il travaillait son pied gauche. Et il travaillait le pied gauche pendant le match… Je lui dis : "Eh, on joue notre survie nous !" Il rate plein de choses et on perd 1-0 à la pause. Moi, colère noire. Quinze minutes de causerie, je lui parle treize minutes», a-t-il débuté.

Il a ensuite poursuivi sur le reste de la situation : «je gueule ! Je tape dans le paperboard et tout. Lui ne réagit pas, je suis son père et son entraîneur… Au final, il met deux buts, on gagne 2-1. J’ai vraiment eu honte. Je suis devenu ce que je ne voulais pas être. Il l’a raconté à sa mère. "Papa, il est fou", en rigolant. J’ai pris une alerte. Je l’ai engueulé depuis, mais ce jour-là, je l’ai engueulé comme mon fils, pas comme un joueur». Wilfrid Mbappé aura dirigé son fils en tant que coach durant deux années.