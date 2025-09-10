Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel

Yacine Adli signe à Al-Shabab

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yacine Adli sous les couleurs de la Fio. @Maxppp

C’était attendu depuis plusieurs semaines maintenant, c’est désormais officiel. Yacine Adli quitte l’Europe et l’AC Milan pour s’engager du côté de l’Arabie saoudite. Le club d’Al-Shabab a officialisé l’arrivée du milieu de terrain français qui était à la Fiorentina en prêt la saison dernière.

La suite après cette publicité
نادي الشباب السعودي
كاميرات المراقبة ترصد "المايسترو" الجديد 🥷🏻
Voir sur X

Comme nous vous le révélions, un accord avait récemment été trouvé entre le club saoudien et le club milanais autour d’un deal d’environ 8 millions d’euros. Après le PSG, Bordeaux, Milan et la Fiorentina, Yacine Adli va donc découvrir un nouveau club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Shabab
Yacine Adli

En savoir plus sur

Shabab Logo Al Shabab
Yacine Adli Yacine Adli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier