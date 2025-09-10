Yacine Adli signe à Al-Shabab

C’était attendu depuis plusieurs semaines maintenant, c’est désormais officiel. Yacine Adli quitte l’Europe et l’AC Milan pour s’engager du côté de l’Arabie saoudite. Le club d’Al-Shabab a officialisé l’arrivée du milieu de terrain français qui était à la Fiorentina en prêt la saison dernière.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions, un accord avait récemment été trouvé entre le club saoudien et le club milanais autour d’un deal d’environ 8 millions d’euros. Après le PSG, Bordeaux, Milan et la Fiorentina, Yacine Adli va donc découvrir un nouveau club.