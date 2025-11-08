Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 2

Montpellier : le somptueux coup franc de Téji Savanier contre Annecy

Par André Martins
1 min.
Savanier @Maxppp
Montpellier 1-0 Annecy

Resté à Montpellier malgré la descente en Ligue 2, Téji Savanier (33 ans) a une nouvelle fois brillé vendredi soir en offrant la victoire à son club contre Annecy (1-0) grâce à un somptueux coup franc. Ce succès confirme le regain de forme du MHSC, qui s’est remis d’un début de saison difficile marqué par une seule victoire lors des cinq premières journées, et permet à l’équipe de rejoindre provisoirement le podium de la Ligue 2.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺 LIVE ] 🇫🇷 #Ligue2BKT
🤩 Le but du multi signé Téji Savanier est évidemment un coup franc !
Voir sur X

À l’issue du match, le milieu français a réagi à son quatrième but de la saison et commenté sa performance. « Je suis très content de marquer ce but. Il est bien tiré. Je suis en forme, ça nous permet de gagner ce match. On marche bien en ce moment, il faut continuer à bien travailler et ne pas se dire qu’on est arrivés. On est en reconstruction », a-t-il lancé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Montpellier
Téji Savanier

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Montpellier Logo Montpellier
Téji Savanier Téji Savanier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier