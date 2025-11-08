Montpellier : le somptueux coup franc de Téji Savanier contre Annecy

Resté à Montpellier malgré la descente en Ligue 2, Téji Savanier (33 ans) a une nouvelle fois brillé vendredi soir en offrant la victoire à son club contre Annecy (1-0) grâce à un somptueux coup franc. Ce succès confirme le regain de forme du MHSC, qui s’est remis d’un début de saison difficile marqué par une seule victoire lors des cinq premières journées, et permet à l’équipe de rejoindre provisoirement le podium de la Ligue 2.

À l’issue du match, le milieu français a réagi à son quatrième but de la saison et commenté sa performance. « Je suis très content de marquer ce but. Il est bien tiré. Je suis en forme, ça nous permet de gagner ce match. On marche bien en ce moment, il faut continuer à bien travailler et ne pas se dire qu’on est arrivés. On est en reconstruction », a-t-il lancé.