AC Milan : tout est bouclé pour Yacine Adli à Al Shabab
Selon nos informations, tout est désormais bouclé entre l’AC Milan et Al Shabab pour le transfert de Yacine Adli. Les deux clubs se sont entendus autour d’un montant de 8 millions d’euros, scellant ainsi le départ du milieu français après plusieurs semaines d’incertitude sur son avenir. Cette fois, plus de place au doute : l’opération est finalisée et validée des deux côtés.
Adli s’engagera avec le club saoudien pour un contrat de trois ans, assorti d’un salaire avoisinant les 7 millions d’euros par saison. Un dénouement qui met fin à un été compliqué pour l’ancien Bordelais, resté en marge du groupe professionnel milanais et relégué avec le Milano Futuro. L’officialisation de son arrivée à Al Shabab devrait intervenir dans les prochaines heures, avant la clôture du marché saoudien fixée au 11 septembre.
