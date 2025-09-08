Menu Rechercher
Commenter 9
Exclu FM Serie A

AC Milan : tout est bouclé pour Yacine Adli à Al Shabab

Par Valentin Feuillette
1 min.
Yacine Adli @Maxppp

Selon nos informations, tout est désormais bouclé entre l’AC Milan et Al Shabab pour le transfert de Yacine Adli. Les deux clubs se sont entendus autour d’un montant de 8 millions d’euros, scellant ainsi le départ du milieu français après plusieurs semaines d’incertitude sur son avenir. Cette fois, plus de place au doute : l’opération est finalisée et validée des deux côtés.

La suite après cette publicité

Adli s’engagera avec le club saoudien pour un contrat de trois ans, assorti d’un salaire avoisinant les 7 millions d’euros par saison. Un dénouement qui met fin à un été compliqué pour l’ancien Bordelais, resté en marge du groupe professionnel milanais et relégué avec le Milano Futuro. L’officialisation de son arrivée à Al Shabab devrait intervenir dans les prochaines heures, avant la clôture du marché saoudien fixée au 11 septembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
SPL
Milan
Shabab
Yacine Adli

En savoir plus sur

Serie A Serie A
SPL Saudi Pro League
Milan Logo AC Milan
Shabab Logo Al Shabab
Yacine Adli Yacine Adli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier