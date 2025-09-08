Eliminatoires CM - Afrique
Le but magnifique d’Hamza Igamane avec le Maroc
Crédit photo LOSC
Nouvelle recrue du Lille OSC, Hamza Igamane a été sélectionné avec le Maroc pour le rassemblement du mois de septembre. Titulaire contre la Zambie, l’attaquant de 22 ans a su se mettre en évidence.
OOOOH le but exceptionnel d'Hamza Igamane ! Il permet au Maroc de faire le break face à la Zambie dès le retour des vestiaires #lequipeFOOT
Alors que Youssef En-Nesyri avait trouvé la faille en première période, le néo-Dogue s’est illustré d’une sublime volée pour creuser l’écart. Le Maroc se dirige vers une belle victoire 2-0 dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
