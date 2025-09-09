RD Congo - Sénégal : les compositions officielles

Ce mardi, la 8e journée des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde offre un choc au sommet entre la RD Congo et le Sénégal. A domicile, les Léopards s’articulent dans un 4-3-3 avec Dimitry Bertaud dans les cages derrière Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika et Arthur Masuaku. Le milieu de terrain est assuré par Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy et Edouard Kayembe. Devant, Cédric Bakambu est accompagné dans les couloirs par Meschack Elia et Yoane Wissa.

De leur côté, les Lions de la Téranga s’organisent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly et El Hadji Malick Diouf. Pape Gueye, Idrissa Gueye et Lamine Camara composent l’entrejeu. En pointe, Nicolas Jackson est épaulé par Iliman Ndiaye et Sadio Mané.

Les compositions

RD Congo : Bertaud - Wan-Bissaka, Mbemba, Batubinsika, Masuaku - Sadiki, Moutoussamy, E. Kayembe - Elia, Bakambu, Wissa

Sénégal : Mendy – Diatta, Seck, Koulibaly, Diouf – P. Gueye, I. Gueye, Camara - Iliman, Jackson, Mané